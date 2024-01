Nuode Investment Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Nuode New Materials-Aktie bei 54,05, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine neutrale Einstufung.

Bei der technischen Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Nuode New Materials-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich aktuell ein Wert von 6,63 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,24 CNH weicht somit um -20,97 Prozent von diesem Durchschnitt ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,79 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -9,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Nuode New Materials-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der Branche "Elektrische Ausrüstung" hat die Nuode New Materials-Aktie im letzten Jahr eine unterdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Nuode New Materials-Aktie diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analyseinstrumente ein gemischtes Bild für die Nuode New Materials-Aktie, basierend auf technischer Analyse, Branchenvergleich und Anleger-Sentiment, was zu einer neutralen bis negativen Gesamtbewertung führt.