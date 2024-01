Nuode Investment Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Stimmungs- und Buzzniveau für die Aktie von Nuode New Materials zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen ist ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren neutralen Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie von Nuode New Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,38 Prozent, was 36,89 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,79 Prozent, und Nuode New Materials liegt aktuell 37,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nuode New Materials-Aktie bei 6,64 CNH verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 5,37 CNH um -19,13 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Aktie derzeit -7,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nuode New Materials-Aktie liegt bei 49, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nuode New Materials.