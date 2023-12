Numinus Wellness Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Anleger-Sentiment für Numinus Wellness bleibt negativ

Das Anleger-Sentiment für Numinus Wellness hat in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt gezeigt. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Numinus Wellness liegt bei 20 und wird somit als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 45,45, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Numinus Wellness-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,18 CAD. Der letzte Schlusskurs bei 0,12 CAD weicht somit um -33,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt ebenfalls 0,12 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Numinus Wellness stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Numinus Wellness.