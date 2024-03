Numinus Wellness Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Bei Numinus Wellness gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Stimmung in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Numinus Wellness mit 0,105 CAD derzeit -19,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -34,38 Prozent, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Numinus Wellness liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen besonders negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".