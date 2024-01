Numinus Wellness Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Numinus Wellness ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Numinus Wellness-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Numinus Wellness-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 60 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung erhält Numinus Wellness eine langfristige Gesamtbewertung von "Schlecht", da eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate festgestellt wurden.