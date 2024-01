Numinus Wellness Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Investec":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Numinus Wellness Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem Wert von 10 für 7 Tage und 25 für 25 Tage. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Numinus Wellness. Es gab vier positive und sieben negative Tage, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine Zunahme positiver Kommentare über Numinus Wellness in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung des Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Numinus Wellness einen positiven Trend mit einem Abstand von +11,11 Prozent zum aktuellen Aktienkurs. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist mit +66,67 Prozent eine positive Entwicklung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Die Gesamtbewertung für Numinus Wellness basierend auf den verschiedenen Analysen ist daher insgesamt positiv.