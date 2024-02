Numinus Wellness Aktie: Alles nach Plan!

Numinus Wellness: Aktienanalyse zeigt "Neutral"-Rating Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Numinus Wellness-Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Numinus Wellness in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Numinus Wellness-Aktie hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (67,86) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Numinus Wellness.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Numinus Wellness-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt wird Numinus Wellness somit auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.