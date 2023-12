Nukkleus Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nukkleus heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,32 Punkten, was darauf hinweist, dass Nukkleus weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,09, was auch darauf hinweist, dass Nukkleus weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Nukkleus eine starke Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Nukkleus-Aktie beträgt aktuell 0,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 USD liegt, was einer Abweichung von +122,22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Nukkleus eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,13 USD über dem letzten Schlusskurs (+53,85 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Nukkleus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Nukkleus auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Nukkleus aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich, dass Nukkleus hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.