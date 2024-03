Nuheara Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Nuheara-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,14 AUD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,081 AUD, was einer Abweichung von -42,14 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,081 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,1 AUD, was einer Abweichung von -19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nuheara-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Nuheara-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Zwar wurden überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, jedoch hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um Nuheara beschäftigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was insgesamt zu einer "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nuheara-Aktie liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nuheara-Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".