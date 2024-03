Nugl im Check!

Die technische Analyse des Wertpapiers Nugl zeigt, dass es sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0041 USD liegt, was einer Abweichung von -59 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 USD über dem Schlusskurs, was ebenfalls zu einer Abweichung von -59 Prozent führt. Insgesamt erhält Nugl somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nugl derzeit überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 94,74 Punkten. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen lassen auf eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer schließen. Dementsprechend erhält Nugl in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Nugl in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.