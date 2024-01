Nufarm Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Nufarm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 5,1 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,21 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,16 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 4,8 AUD, was einem Abstand von +8,54 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nufarm-Aktie derzeit bei 19 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 19,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Nufarm zahlt, was 60 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Nufarm positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nufarm in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Nufarm-Aktie derzeit bei 2,38 % liegt, was 4,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Chemikalien liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht". Daher sollten Investoren berücksichtigen, dass die Dividenden bei Nufarm niedriger ausfallen.