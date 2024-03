Nufarm Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Dividendenrendite für Nufarm beträgt derzeit 1,8 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Nufarm als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 86,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,89 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nufarm verläuft derzeit bei 5,09 AUD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,36 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von +5,3 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,5 AUD, was einer Differenz von -2,55 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nufarm überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Daher erhält Nufarm insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.