Nufarm Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nufarm-Aktie zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage. Dies weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu beträgt der RSI für die letzten 25 Tage 36,52, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Nufarm basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nufarm derzeit geringere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Mit einer Differenz von 4,56 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Nufarm-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts positiv bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,07 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 5,54 AUD liegt, was eine positive Abweichung von 9,27 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,27 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,12 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Nufarm basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage erhält die Aktie die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Nufarm basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.