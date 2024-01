Nufarm Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Nufarm schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Mit 2,38 % im Vergleich zu 6,53 % beträgt der Unterschied 4,15 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Nufarm eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nufarm eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Nufarm-Aktie einen Wert von 5,09 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 5,25 AUD liegt, was einer Abweichung von +3,14 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,88 AUD, wobei der letzte Schlusskurs um +7,58 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird Nufarm auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nufarm aktuell mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Ausdehnung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 30, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinausläuft. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".