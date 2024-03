Nuernberger Beteiligungs Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nuernberger Beteiligungs-Aktie liegt bei 9,56, was 54 Prozent unter dem Durchschnitt der Versicherungsbranche (Durchschnittliches KGV: 20) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 5,3 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,73 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Nuernberger Beteiligungs war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat die Nuernberger Beteiligungs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Aktie 23,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich Versicherung liegt sie sogar um 29,22 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 18,48 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.