HKC Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Hkc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,72 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,1 Prozent, was eine Underperformance von -47,62 Prozent für Hkc bedeutet. Auch der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor wies eine mittlere Rendite von 4,19 Prozent im letzten Jahr auf, wobei Hkc 55,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Hkc derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,27% auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen weist Hkc ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,76 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 39 liegt. Dieser verhältnismäßig hohe Wert führt zu einer Einordnung als "teuer" und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Hkc wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.