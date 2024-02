Nuernberger Beteiligungs Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI der Nuernberger Beteiligungs einen Wert von 40 auf, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beträgt dieser für die Nuernberger Beteiligungs aktuell 68,97 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 65 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,76 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 65,83 EUR, was zu einem Abstand von -1,26 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet die Nuernberger Beteiligungs derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Versicherungen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie der Nuernberger Beteiligungs im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,42 Prozent erzielt, was 14,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt 11,3 Prozent, und die Nuernberger Beteiligungs liegt aktuell 20,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.