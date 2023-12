Nuernberger Beteiligungs Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Nuernberger Beteiligungs AG weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,3 % aus, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,77 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei liegt der Wert von Nuernberger Beteiligungs bei 9,86, was deutlich unter dem Branchenmittel von 23,66 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche verzeichnete Nuernberger Beteiligungs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,92 %. Dies steht im Gegensatz zu einem Anstieg um durchschnittlich 46,07 % in der Branche, was zu einer Unterperformance von -53,99 % führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 21,63 % unter dem Durchschnittswert von 13,71 %, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral ausfielen. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.