NürnbergMesse India richtet die 14. Ausgabe der BIOFACH INDIA gemeinsam mit der NATURAL EXPO INDIA und der ersten Ausgabe der MILLETS INDIA aus

Die BIOFACH INDIA und die MILLETS INDIA, die von der NürnbergMesse India Zusammenarbeit mit der APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) organisiert werden, finden vom 1. bis 3. September 2022 im India Expo Mart (IEML), Greater Noida, Delhi NCR, zusammen mit der NATURAL EXPO INDIA statt, die vom Ministerium für Landwirtschaft und Bauernwohlfahrt (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) unterstützt wird.Das Veranstaltungstrio bringt die führenden Unternehmen sowie Start-ups aus der Bio-, Hirse- und Naturkostbranche zusammen.Der indische Markt für Bio-Lebensmittel hat mit einer Marktgröße von 820 Mio. USD im Jahr 2020 einen starken Aufschwung erlebt und wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2026 mit einer CAGR von 24 % wachsen. Obwohl die Pandemie die Versorgungsketten auf der ganzen Welt unterbrochen und die Landwirte in Bedrängnis gebracht hat, hat sie die Menschen auch dazu gebracht, sich für ökologische Produkte zu entscheiden.MILLETS INDIA - die erste Fachmesse für Hirse!Das Jahr 2023 wurde von den Vereinten Nationen zum „Internationalen Jahr der Hirse" erklärt. Um der Industrie in Indien ein relevantes Forum zu bieten, präsentiert die NürnbergMesse India die erste Ausgabe der „MILLETS INDIA". Auf der Messe wird eine breite Palette von Rohstoffen, Produkten und Dienstleistungen auf Hirsebasis sowohl aus Indien als auch aus dem Ausland vorgestellt.Verbindung zu Re-ExperienceDie Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot an vorgestellten Produkten, ein interessantes Wissensprogramm sowie auf relevante Geschäfts- und Networking-Möglichkeiten freuen.Laut Sonia Prashar, Managing Director und Chairperson of the Board, NürnbergMesse India, hat sich die ‚BIOFACH INDIA' als die wichtigste Plattform der Branche etabliert. In diesem Jahr freuen wir uns, ‚MILLETS INDIA' ankündigen zu können - die erste Ausgabe der Veranstaltung, die Organisationen dabei helfen wird, dieses „SuperFood" einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Die Plattform ermöglicht es der gesamten Branche, sich zu vernetzen, um Informationen und Ideen auszutauschen. Sie fördert den Dialog und das Geschäft."Informationen zur NürnbergMesse IndiaDie NürnbergMesse ist eine der 15 größten Messegesellschaften der Welt. Das Portfolio umfasst rund 120 nationale und internationale Fachmessen und Kongresse am Standort Nürnberg und weltweit.