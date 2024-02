Bad Wimpfen (ots) -Erneut punkten Food-Produkte von Lidl in der aktuellen Ökotest-Ausgabe (März 2024). So erhalten die "Combino Bio Spaghetti" des Discounters das Gesamturteil "Sehr gut" und überzeugen mit ihren hochwertigen Inhaltsstoffen. Mit einem Preis von 0,85 Euro pro 500 Gramm gehört es nicht nur zu den besten, sondern auch zu den günstigsten unter den getesteten Bio-Pastasorten.Auch die "Combino Spaghetti" (Bon Pasta) gehören zu den Testsiegern und bekommen die Note "Sehr gut". In der Kategorie "Inhaltsstoffe" werden auch diese Spaghetti mit einem "Sehr gut" bewertet. Zudem gehören auch sie mit 0,79 Euro pro 500 Gramm zu den günstigsten in ihrer Kategorie.Im Near-Food-Bereich bescheinigen die Tester ebenfalls einem Lidl-Produkt tadellose Ergebnisse: Die "Cien Wattepads Doppelpack" stechen durch ihre Inhaltsstoffe heraus und überzeugen mit einem "Sehr gut". Auch dieses Lidl-Produkt ist mit einem Preis in Höhe von 0,90 Euro pro 140 Stück eines der günstigsten im Vergleich.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Ergänzendes Bildmaterial erhalten Sie auf unserem Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2024/240223_oekotest_combino_cien?startdate=&enddate=&category=307&search=).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell