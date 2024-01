Nucor Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividende der Nucor-Aktie liegt derzeit bei 1,3%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 8327,21 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Nucor insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Nucor. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 152,33 USD, was einem Abwärtspotential von -13,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nucor-Aktie von 176,57 USD mit +12,76 Prozent über dem GD200 (156,59 USD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 161,39 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Nucor also als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Nucor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,74 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -20,78 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt Nucor mit einer Unterperformance von 20,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.