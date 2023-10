Nucor Aktie: Einfach nur Spitze!

An der Börse New York notiert die Aktie Nucor am 02.10.2023, 14:16 Uhr, mit dem Kurs von 156.35 USD. Die Aktie der Nucor wird dem Segment "Stahl" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Nucor damit 38,34 Prozent über dem Durchschnitt (8,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 8,49 Prozent. Nucor liegt aktuell 38,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Nucor mit einem Wert von 6,69 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 114,95 , womit sich ein Abstand von 94 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Nucor beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,24 Prozent und liegt mit 1,15 Prozent unter dem Mittelwert (2,4) für diese Aktie. Nucor bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.