Nucor Aktie: Alles kein Problem!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nucor beträgt das aktuelle KGV 8, und vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 94. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Nucor damit unterbewertet, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Wer aktuell in die Aktie von Nucor investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 8327,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nucor. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nucor von 170,57 USD mit +8,78 Prozent Entfernung vom GD200 (156,8 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 162,49 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,97 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nucor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.