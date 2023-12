Nucera: Eine kaufenswerte Wasserstoff-Aktie

Die Nucera-Aktie (WKN: NCA000) erwischt einen sehr guten Start in die letzte Handelswoche vor dem Weihnachtsfest und setzt sich mit einem Kursplus von über 4% an die Spitze der Gewinner im SDAX-Index. Hat die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp so gute Zahlen abgeliefert?