Nucera-Aktie: Ein erfolgreicher Börsengang

Am Freitag hatte das lange Warten auf einen neuen Börsengang in Deutschland endlich ein Ende. Mit Thyssenkrupp Nucera erfolgte das IPO der Wasserstofftochter des Stahl- und Technologiekonzerns. Und es war ein durchaus erfolgreicher Börsengang. Bereits in den ersten Stunden legte die Nucera-Aktie (NCA000) um über +10% zu. Wie sehen die Details des IPO aus?