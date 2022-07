Nucana-Aktie: Gerichtsentscheidung!

NuCana plc gab bekannt, dass das Landgericht Düsseldorf nach einer umfassenden Anhörung am 17. Mai 2022 am 7. Juli 2022 ein Urteil erlassen hat, dass Gilead Sciences Ireland UC und Gilead Sciences GmbH durch ihre Verkäufe von Sovaldi, Harvoni, Vosevi und Epclusa in Deutschland die Ansprüche von NuCana aus dem Europäischen Patent 2955190 (das '190er Patent') verletzen. Dieses Urteil folgt… Hier weiterlesen