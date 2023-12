Nubian Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nubian liegt derzeit bei 8,29, was bedeutet, dass die Börse 8,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Nubian zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 97 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Nubian. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nubian liegt bei 50 und der RSI25 bei 33,33, was auf beiden Zeitebenen eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Nubian eine Performance von -58,33 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -46,87 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt Nubian um 46,87 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Nubian aufgrund des KGV als "Gut" eingestuft, während das Sentiment und der RSI auf "Neutral" hinweisen. Die Branchenvergleiche zeigen jedoch eine deutliche Unterperformance, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.