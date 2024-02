Nubeva Aktie: Schlimme Zeiten!

Die kanadische Softwarefirma Nubeva hat in Bezug auf ihre Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,21 % eine Bewertung von 0 % erhalten. Dies bedeutet, dass Nubeva in Bezug auf die Ausschüttung im Vergleich zur Branche niedriger eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien wurde Nubeva in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nubeva-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,64 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nubeva.

Die Kommunikation über Nubeva in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Diskussionsintensität und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.