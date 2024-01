Nubeva Aktie: Ist das noch normal?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Nubeva untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nubeva in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nubeva liegt bei 54,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,17, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Nubeva derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,6 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,294 USD liegt, was einer Abweichung von -51 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -13,53 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Nubeva in Bezug auf die Stimmung und den technischen Indikatoren insgesamt ein "Neutral"-Rating.