Nu Skin Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Nu Skin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24,28 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 13,82 USD, was einer Abweichung von -43,08 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,41 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-24,93 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Nu Skin-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 41 USD, was einer potenziellen Performance von 196,67 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Nu Skin-Aktie beträgt derzeit 8,05 Prozent, was 4,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Persönliche Produkte) wird die Nu Skin-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,26 liegt, was einen Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,03 bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.