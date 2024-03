Nu Skin Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. In dem Fall von Nu Skin liegt der RSI bei 32,76, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beträgt 71,28 und wird daher als schlecht eingestuft. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Nu Skin beträgt 1,75 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Nu Skin eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten erzielte Nu Skin eine Performance von -66,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 146,19 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -212,96 Prozent im Branchenvergleich für Nu Skin entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 30,95 Prozent im letzten Jahr, wobei Nu Skin 97,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nu Skin beträgt aktuell 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 41 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Nu Skin daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.