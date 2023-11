Nu Skin Aktie: Knallt es bald?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Papieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Bewertung des RSI für Nu Skin ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 79,34 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 61,18, was darauf hindeutet, dass Nu Skin weder überkauft noch überverkauft ist. Infolgedessen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nu Skin somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurden private Anleger in sozialen Medien überwiegend positiv gegenüber Nu Skin bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Bezüglich des Aktienkurses erzielte Nu Skin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,37 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 176,56 Prozent, was eine Unterperformance von -231,94 Prozent für Nu Skin bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 36,11 Prozent, wobei Nu Skin 91,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Nu Skin-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nu Skin vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 41 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 144,78 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (16,75 USD) bedeutet. Insgesamt erhält Nu Skin somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.