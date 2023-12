Nu Skin Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Nu Skin mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen neutralen Einschätzung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 41 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 111,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von Nu Skin als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nu Skin-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen aktuellen Wert von 46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage (36,11) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine neutrale Einschätzung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Nu Skin aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 16,26 als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,8 im Segment "Persönliche Produkte". Somit erhält die Aktie eine positive fundamentale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einschätzung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Analysten die Aktie von Nu Skin positiv bewerten, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung zu neutralen Einschätzungen führen.