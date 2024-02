Nu-Med Plus Aktie: Das macht sprachlos!

Die Nu-med Plus-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 0,02 USD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,03 USD, was einem Anstieg um 50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nu-med Plus-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Nu-med Plus in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Nu-med Plus-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und 50,7 für den RSI25 auf, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Nu-med Plus-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Bild für die Nu-med Plus-Aktie aus verschiedenen charttechnischen und sentimentalen Analysen.