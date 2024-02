Nu-Med Plus Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nu-med Plus eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Nu-med Plus daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nu-med Plus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,02 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,034 USD liegt, was eine Abweichung von +70 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt dieser bei 0,03 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+13,33 Prozent Abweichung) liegt. Auch hier wird die Nu-med Plus-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass Nu-med Plus über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung führt dies zu einer Einstufung von "Neutral" für Nu-med Plus in diesem Punkt.

Abschließend kann man sagen, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Nu-med Plus bei 50 liegt, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,91, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.