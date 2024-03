Nu-Med Plus Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nu-med Plus als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nu-med Plus-Aktie ergibt sich ein Wert von 24,08 für den RSI7 und 27,13 für den RSI25, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Schlusskurs bei 0,066 USD lag, was einem Unterschied von 230 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,03 USD um 120 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Nu-med Plus. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.