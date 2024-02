Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Nu -Cayman Islands-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren "Gut", keine davon war "Neutral" oder "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Nu -Cayman Islands-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Nu -Cayman Islands aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10,9 USD, was einem Aufwärtspotential von 4,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (10,46 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für dieses Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nu -Cayman Islands-Aktie beträgt derzeit 0, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,03, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Nu -Cayman Islands-Aktie derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,8 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (10,46 USD) um +34,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 8,86 USD eine Abweichung von +18,06 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Rating entspricht.

In den letzten zwei Wochen wurden die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien besonders positiv gegenüber Nu -Cayman Islands bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Daher führt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für Nu -Cayman Islands.