Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Nu -Cayman Islands ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Nu -Cayman Islands als "Gut". Von 18 Analysten wurden 2 positive Bewertungen abgegeben, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,9 USD, was einer Erwartung von -11,02 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 1,47 und der RSI25 bei 29,98, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine schwache Diskussionsaktivität im Netz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von Nu -Cayman Islands auf Basis der Anleger-Stimmung, Analysteneinschätzungen und dem Relative Strength Index.