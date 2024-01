Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Nu -Cayman Islands-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Nu -Cayman Islands. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (10,9 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 34,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 8,09 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Nu -Cayman Islands also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung für Nu -Cayman Islands in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nu -Cayman Islands-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als positiv bewertet, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Nu -Cayman Islands auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.