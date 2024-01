NuVista Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten zwölf Monaten haben 7 Analysten die Nuvista Energy-Aktie bewertet, wobei 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Im zurückliegenden Monat gab es keine "Gut"-Empfehlungen, 1 "Neutral"-Empfehlung und keine "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 15,39 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 37,44 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist daher "Gut".

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist und ebenfalls positiv bewertet wird.

Auf fundamentaler Ebene weist die Nuvista Energy-Aktie ein aktuelles KGV von 7,67 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 44,32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nuvista Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,75 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,2 CAD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Nuvista Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.