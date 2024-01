NuVista Energy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Nuvista Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 11,76 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 10,81 CAD einen Abstand von -8,08 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 11,78 CAD und einer Differenz von -8,23 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

Von den 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Nuvista Energy-Aktie sind 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat ergibt sich auf Basis von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 15,39 CAD, was einer möglichen Steigerung um 42,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,81 CAD) entspricht. Daraus resultiert eine Empfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nuvista Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,02 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 2,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,75 Prozent für Nuvista Energy in diesem Vergleich. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite mit -5,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Nuvista Energy bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,26 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.