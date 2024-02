NuVim Inc Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Nuvim-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,15 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Nuvim-Aktie als "Neutral" führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet sind ebenfalls wichtige Faktoren bei der Einschätzung von Aktien. In Bezug auf Nuvim zeigen die Analysen, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Nuvim bleibt gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Nuvim bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nuvim-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert bei 0,01 USD liegt und damit deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,0075 USD (-25 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Nuvim-Aktie führt.

Abschließend zeigen die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, dass über Nuvim in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, und es in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen gab. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird Nuvim eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer gegeben. Insgesamt erhält Nuvim daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.