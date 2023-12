NuStar Energy Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "NuStar Energy":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Nustar Energy wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nustar Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Öl- und Gasbereich, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen für die Nustar Energy-Aktie ergaben insgesamt ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,5 USD, was ein Abwärtspotenzial von -6,32 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Nustar Energy als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 31,54 und der RSI25 liegt bei 46,72, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.