NuStar Energy Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Nustar Energy-Aktie hat in den letzten 12 Monaten von institutioneller Seite aus ein "Neutral"-Rating erhalten, wobei Analysten sie 0 mal als "Gut" und 1 mal als "Neutral" bewertet haben. Es gab keine Updates von Analysten in den letzten 30 Tagen, aber der aktuelle Kurs von 23,61 USD wurde von den Analysten untersucht, die eine erwartete Entwicklung von -28 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 17 USD festlegen, was als negative Bewertung angesehen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Energiesektor liegt die Nustar Energy-Aktie mit einer Rendite von 43,62 Prozent um mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 26,6 Prozent, und auch hier übertrifft Nustar Energy mit 17,02 Prozent den Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 23,61 USD um +32,19 Prozent über dem Durchschnitt des letzten Jahres liegt, und auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird mit einem Plus von +17,7 Prozent bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.