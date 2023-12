Die NuLegacy Gold-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Nulegacy Gold liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Nulegacy Gold mit einer Rendite von 25 Prozent weit über dem Durchschnitt von 36 Prozent. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,24 Prozent, während Nulegacy Gold mit 36,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nulegacy Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD über dem letzten Schlusskurs (-33,33 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nulegacy Gold-Aktie in der einfachen Charttechnik somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen um Nulegacy Gold in letzter Zeit gering war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nulegacy Gold in diesem Punkt also die Gesamtbewertung "Schlecht".

Insgesamt sind also die Bewertungen für Nulegacy Gold gemischt, wobei die RSI-Werte neutral sind, die Performance im Vergleich zur Branche jedoch sehr gut ist, während die technische Analyse und das Sentiment eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.