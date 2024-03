NuLegacy Gold Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Nulegacy Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +54,31 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Nulegacy Gold um 54,31 Prozent höher. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nulegacy Gold aktuell bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,01 CAD liegt und somit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,01 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nulegacy Gold mit einem Wert von 397,92 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 336,71, was einer Überbewertung um 18 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nulegacy Gold liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Nulegacy Gold-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.