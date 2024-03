NuLegacy Gold Aktie: Abwarten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um kurzfristige Kursbewegungen vorherzusagen. Bei Nulegacy Gold liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Nulegacy Gold daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der Nulegacy Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,01 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Nulegacy Gold war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Nulegacy Gold daher ein "Schlecht"-Wert.

Die Anlegerstimmung rund um Nulegacy Gold war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.