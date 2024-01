NuGen Medical Devices Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse von Nugen Medical Devices zeigt, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 CAD liegt, was einer Abweichung von -28,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieser längerfristigen Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 CAD, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Nugen Medical Devices auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Nugen Medical Devices ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist neutral. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von Nugen Medical Devices bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Nugen Medical Devices zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (57,14 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,57 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis aller analysierten Faktoren für die Aktie von Nugen Medical Devices.