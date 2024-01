NuGen Medical Devices Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nugen Medical Devices als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,5 und ein Wert für den RSI25 von 53,85, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nugen Medical Devices-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,105 CAD weicht davon um -34,38 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,12 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nugen Medical Devices eher neutral diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine neutrale Stimmung. Insgesamt waren die Anleger an sechs Tagen neutral eingestellt, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Nugen Medical Devices wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nugen Medical Devices bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".