NuGen Medical Devices Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nugen Medical Devices-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,85 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nugen Medical Devices.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nugen Medical Devices-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nugen Medical Devices, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nugen Medical Devices bei 0,17 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 0,115 CAD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -32,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 0,12 CAD, was einen Abstand von -4,17 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".